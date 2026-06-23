الصين: دعم جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط

ابوظبي - سيف اليزيد - بكين (وكالات)
قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي أمس: إن بكين ترحب ببدء إيران والولايات المتحدة محادثات لمتابعة التنفيذ لمذكرة تفاهم توصل إليها البلدان، وتؤكد دعمها لجميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده، أمس في الهند، مع مسؤول أمني إيراني كبير.
ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية عن وانغ قوله: «الحفاظ على مذكرة التفاهم وتنفيذها سيسهمان في ترسيخ وقف إطلاق النار الذي تحقق بشق الأنفس، وسيفتح آفاقاً جديدة للعلاقات الإيرانية الأميركية». وأكد وانغ استعداد بكين لتقديم المساعدة للإسهام في استعادة السلام الإقليمي.