دعم دولي واسعة لفنزويلا عقب كارثة الزلزالين

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت القائمة بأعمال رئيس فنزويلا، ديلسي رودريجيز، أن 24 دولة قدمت دعماً لبلادها في أعقاب الزلزالين المدمرين اللذين ضربا الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية قبل أيام، عبر إرسال مساعدات إنسانية وفرق إنقاذ متخصصة وآلاف من عناصر الاستجابة للطوارئ.

وأوضحت رودريجيز، في بيان نشرته عبر تطبيق «تليجرام» أمس السبت، أن المجتمع الدولي قدّم حتى الآن نحو 521 طناً من الإمدادات الإغاثية، إلى جانب نشر 86 فريقاً متخصصاً في البحث باستخدام الكلاب البوليسية، وأكثر من 2741 عنصراً من فرق البحث والإنقاذ والدعم الفني، الذين انضموا بالفعل إلى الجهود المحلية في التعامل مع تداعيات الكارثة، بحسب ما نقلته صحيفة «فنزويلا تايمز» اليوم الأحد.

وقالت رودريجيز: «تلقّينا حتى الآن دعماً من 24 دولة ضمن المجتمع الدولي»، مشيرة إلى أن الفرق الدولية تعمل بالتنسيق مع السلطات الفنزويلية في عمليات بحث وإنقاذ وإغاثة متواصلة في المناطق المتضررة.

في السياق، تصاعدت حدة التوترات في ولاية لا جوايرا، مع تزايد مشاعر اليأس بين السكان، بينما يواصل رجال الإنقاذ والمدنيون عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض. وارتفعت حصيلة الضحايا بشكل حاد إلى 1430 قتيلاً.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه عمليات البحث عن ناجين من الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر، وألحقا دماراً واسعاً بالبلاد قبل ثلاثة أيام. وكانت عائلات قد أبلغت عن فقدان ما لا يقل عن 68 ألفاً و900 شخص حتى مساء السبت.