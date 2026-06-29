أوروبا: 130 مليون نسمة يواجهون موجة حر خانق

ابوظبي - سيف اليزيد - تستمر موجة الحر الشديد في أوروبا حيث يواجه 130 مليون شخص على الأقل ولا سيما في وسط القارة وشرقها، حرارة ستتخطى 35 درجة مئوية خلال فترة من اليوم الاثنين، ما يشير إلى انحسار موجة القيظ بعدما طالت، أمس الأحد، أكثر من 190 مليون شخص.

ومن المتوقع بصورة إجمالية أن تتخطى الحرارة القصوى 30 درجة لأكثر من 269 مليون نسمة في أوروبا، مقابل أكثر من 380 مليونا الأحد، وفق التحليل الذي يستند إلى توقعات الأرصاد الجوية الألمانية ومركز الأبحاث المشتركة.

وبحسب هذه التوقعات، فإن الحرارة ستتخطى 35 درجة في منطقة شاسعة حول جبال الكربات ومنطقة البلقان بما يشمل المجر بكاملها تقريبا فضلا عن صربيا ورومانيا وكرواتيا والنمسا وجنوب بولندا وغرب أوكرانيا.

كما يطال الحر الشديد 30 مليون شخص في إيطاليا ولا سيما في سهل "بو" المكتظ بالسكان، والجزء الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة الإيبيرية المعتادة على الحر الشديد.

وفي فرنسا حيث تنحسر موجة الحر غير أنه يتم الإبقاء على حال الطوارئ الصحية، فستطال درجات الحرارة القصوى حوالى ثلاثة ملايين شخص.

وفي المجر، سُمح لموظفي القطاع العام بالعمل عن بعد، وطلب رئيس الوزراء بيتر ماجيار من الشركات الخاصة أن تعطي الأفضلية لهذا الحل حيث أمكن.

وفي سلوفاكيا، أعلن حال الإنذار القصوى بمستوى 3 درجات في جميع أنحاء البلاد تقريبا مع احتمال أن تصل الحرارة إلى 40 درجة، بحسب المعهد الوطني للأرصاد الجوية.

كما أعلن حال الإنذار الأحمر في شرق النمسا مع ترقب بلوغ الحرارة 39 درجة خلال النهار في فيينا و23 درجة خلال الليل.

في كرواتيا، حذرت السلطات كما في سائر أنحاء البلقان من ظروف جوية خطيرة.

وفي البوسنة والهرسك، حيث قد تصل الحرارة إلى 40 درجة كما في ألبانيا، أعلنت أجهزة الإطفاء الاثنين السيطرة على حريق اندلع في مكب نفايات قرب موستار (جنوب) وبقي مشتعلا لعدة أيام.

كانت عدة حكومات في غرب أوروبا اتخذت تدابير عاجلة لمواجهة موجة الحر، مثل إلغاء المهرجانات وإغلاق المدارس.

وفي بولندا، حيث أحصت السلطات 56 حالة وفاة غرقا منذ مطلع يونيو الحالي 17 منها يوم أمس الأحد وحده، أفادت الشرطة أن الحصيلة اليومية هي الأعلى هذه السنة، داعية إلى "لزوم الحيطة والحذر على ضفاف المياه".