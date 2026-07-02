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15 قتيلاً بهجوم مسلّح في نيجيريا

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15 قتيلاً بهجوم مسلّح في نيجيريا

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي 15 شخصاً حتفهم على الأقل في هجوم مسلّح في ولاية "بينيو" وسط نجيريا.

وجاء في تقرير أمني معَدّ للأمم المتحدة، أن أشخاصاً يشتبه بأنهم رعاة مسلحون هاجموا قرية "ساي" في منطقة "مبارجي" التابعة للحكومة المحلية "لكاتسينا-آلا" قرابة الثانية فجراً يوم الأربعاء، وقتلوا أكثر من 15 من السكان وأوقعوا عددا من الجرحى.

وتشهد ولاية "بينيو" الواقعة في منطقة الحزام الأوسط في وسط نيجيريا، أعمال عنف على خلفية نزاعات على الأراضي بين مزارعين ومربي ماشية، إضافة إلى عمليات خطف مقابل فدية تنفّذها عصابات تعرف باسم "قطّاع الطرق".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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