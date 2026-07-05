مباحثات برلمانية سعودية طاجيكية

وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة وطاجيكستان، وبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني المشترك، حيث أكد الجانبان أهمية الزيارات البرلمانية في تبادل الخبرات، وتطوير العمل البرلماني، وفتح مسارات جديدة للتعاون بين البلدين، إلى جانب توحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المتبادل في المحافل الدولية. كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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