مباحثات برلمانية سعودية طاجيكية

عقد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس النواب للمجلس الأعلى بطاجيكستان عيدي زاده فيض علي، وذلك في العاصمة دوشنبه، خلال زيارته الرسمية إلى طاجيكستان على رأس وفد من المجلس، تلبية للدعوة الموجهة إليه من رئيس مجلس النواب الطاجيكي.

وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة وطاجيكستان، وبحث سبل تعزيز التعاون البرلماني المشترك، حيث أكد الجانبان أهمية الزيارات البرلمانية في تبادل الخبرات، وتطوير العمل البرلماني، وفتح مسارات جديدة للتعاون بين البلدين، إلى جانب توحيد الرؤى والمواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المتبادل في المحافل الدولية. كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.