الكرملين: بوتين وترامب أجريا محادثة هاتفية

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، مؤكدا أن الزعيمين ناقشا الوضع في أوكرانيا قبيل قمة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في تركيا.

ونقلت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" عن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، قوله "بحث الرئيسان، بطبيعة الحال، مسألة التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصا مشاركة دونالد ترامب المرتقبة في قمة الناتو في تركيا يومي 7 و8 يوليو".

وأضاف أوشاكوف أن الزعيمين ناقشا، خلال المكالمة التي استمرت ساعة و25 دقيقة، قضايا دولية أخرى مثل إيران والشرق الأوسط.

وكانت كييف قد أعلنت، في وقت سابق من مساء السبت، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحدث أيضا هاتفيا إلى ترامب.

وقال زيلينسكي، في بيان على منصة اكس "ناقشت أنا والرئيس ترامب الوضع الراهن على خط المواجهة إضافة إلى جهودنا الدبلوماسية".

وأضاف "اتفقنا على مواصلة هذه النقاشات في قمة الناتو بأنقرة".

ومن المتوقع وصول رؤساء دول ووفود من 32 دولة، بينهم ترامب، إلى أنقرة الثلاثاء للمشاركة في القمة.

ولفت أوشاكوف إلى أن بوتين "أوضح الوضع الفعلي على أرض المعركة (في أوكرانيا)، حيث تتقدم القوات المسلحة الروسية بثقة".