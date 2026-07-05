قتيل بهجوم على شبه جزيرة القرم

ابوظبي - سيف اليزيد - أفاد سيرغي أكسيونوف، رئيس السلطة المحلية في شبه جزيرة القرم، اليوم الأحد، بمقتل شخص جراء هجوم على شبه الجزيرة.

وأعلن أكسيونوف أن الهجوم، الذي أسفر أيضا عن إصابة شخصين، استهدف شمال المنطقة.

من جانبها، أفادت أوكرانيا بأنها هاجمت، خلال الـ 48 ساعة الماضية، 16 محطة فرعية لتوليد الكهرباء في شبه جزيرة القرم وفي مناطق أخرى.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن روبرت بروفدي، قائد القوات الأوكرانية غير المأهولة، تأكيده وقوع الهجوم، في منشور له على منصة "تلغرام"، اليوم الأحد.

في السياق ذاته، ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في بيان منفصل، أن مطارا عسكريا في شبه جزيرة القرم تعرض لهجوم أيضا.