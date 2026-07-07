22 قتيلاً بغارات روسية مكثفة على كييف

ابوظبي - سيف اليزيد - كييف (وكالات)

أطلقت روسيا، أمس، صواريخ ومسيَّرات استهدفت مباني سكنية في كييف ومحيطها للمرة الثانية خلال أسبوع، ما أسفر عن مقتل 22 شخصاً على الأقل وفق السلطات المحلية، وذلك عشية قمة حاسمة لحلف شمال الأطلسي في أنقرة.

وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحلف على اتخاذ «قرارات قوية» لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية عقب هذه الهجمات التي جاءت بعد أيام قليلة من هجوم روسي آخر أودى بأكثر من 30 شخصاً في كييف.

وخلفت الضربات الليلية 15 قتيلاً في كييف وسبعة قتلى في منطقتها، إضافة إلى عشرات الجرحى، وفق أحدث حصيلة للسلطات التي أشارت أيضاً إلى تضرر ثلاثين مبنى سكنياً في كييف.

ومن المقرر أن يناقش زيلينسكي تطورات الحرب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على هامش قمة حلف شمال الأطلسي «ناتو» في أنقرة التي تبدأ أعمالها اليوم.

وقال الرئيس الأوكراني، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «من الأهمية بمكان أن يخرج العالم، وفي مقدمته الولايات المتحدة وشركاؤنا الأوروبيون، من قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة بقرارات قوية لدعم دفاعاتنا الجوية، وبالتالي حماية أرواح المدنيين».

وصرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن الهجوم يظهر حاجة أوكرانيا الملحة للمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، مشيرة إلى أن هذه المسألة ستُناقش خلال اجتماع «الناتو» في أنقرة. ونددت الخارجية الفرنسية بهذه الضربات الجديدة، مؤكدة مواصلة دعمها لأوكرانيا حتى إحقاق سلام عادل ومستدام.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها شنّت ضربة واسعة باستخدام صواريخ وطائرات مسيَّرة استهدفت ما وصفتها بمنشآت المجمع الصناعي العسكري ومرافق قطاع الوقود والطاقة في مناطق أوكرانية عدة. كذلك، أعلن الجيش الروسي أن قواته أسقطت أكثر من 500 طائرة مسيَّرة أوكرانية خلال الليل. وقال رئيس بلدية موسكو، إن موجات عدة من المسيَّرات كانت متجهة نحو العاصمة الروسية.

في غضون ذلك، قال الكرملين، أمس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب ​اتفقا، خلال اتصال هاتفي في مطلع الأسبوع، على التواصل مرة أخرى في المستقبل القريب، مما يشير إلى ⁠أنه من المرجح أن يتحدثا خلال الأسبوع الجاري ​في أثناء قمة حلف شمال الأطلسي ​أو ‌بعدها.

وذكر مسؤول أميركي كبير، ⁠أمس ​الأحد، إن ترامب يعتزم لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء في تركيا خلال حضوره قمة حلف شمال الأطلسي.

وأوضح ‌المسؤول أن هدف اللقاء يكمُن في ‌إطلاق مسعى جديد لإنهاء حرب أوكرانيا، مضيفاً أن من المرجح أن يتواصل ترامب ​مع بوتين بعد أن يجري المحادثات مع زيلينسكي.