ترامب يعلن موافقته على استئناف المفاوضات مع إيران

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (الاتحاد، وكالات)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إن إيران طلبت مواصلة المحادثات مع الولايات المتحدة، وإن بلاده وافقت على ذلك، لكنها أبلغت طهران بصورة قاطعة بأن وقف إطلاق النار انتهى، وذلك بالتزامن مع توجه مفاوضين قطريين إلى إيران، بالتنسيق مع واشنطن، سعياً لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات.

وكتب ترامب، في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «طلبت منا إيران مواصلة المحادثات، وقد وافقنا على ذلك، لكن الولايات المتحدة أبلغتها، بعبارات لا لبس فيها، أن وقف إطلاق النار انتهى».

ونقل موقع «أكسيوس» عن مصدر مطلع قوله، إن جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران يُتوقع عقدها الأسبوع المقبل، مرجحاً أن تستضيفها سويسرا.

وأفاد الموقع نقلاً عن دبلوماسي مطلع، بأن مفاوضين قطريين توجهوا إلى إيران، أمس، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، للقاء مسؤولين إيرانيين في مسعى لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات.

وأوضح الدبلوماسي أن الاجتماعات بين المسؤولين القطريين والإيرانيين في مدينة مشهد لا تزال متواصلة، مضيفاً أنه «من الواضح أن الجانبين يريدان العودة إلى مذكرة التفاهم».

ونقل الموقع عن مصدر إقليمي مشارك في الوساطة قوله: «هناك جهود دبلوماسية مكثفة للاتفاق أولاً مع الجانبين على خفض التصعيد، ثم تحديد موعد لجولة أخرى من المفاوضات بين الفرق الفنية».

وذكر «أكسيوس» أن «الوسطاء يعتقدون أن الجولات السابقة من المحادثات أحرزت تقدماً نحو التوصل إلى اتفاق نووي، رغم التصعيد الأخير، ويسعون إلى منع انهيار مذكرة التفاهم».

وأكدت إدارة ترامب، عقب اجتماع عقده الرئيس الأميركي مع كبار مسؤولي فريقه للأمن القومي، أمس الأول، استمرار سعيها إلى إيجاد تسوية.

وأشار مسؤول أميركي إلى أن «الإدارة لا تزال ملتزمة بإيجاد حل، وإن المحادثات على المستوى الفني مستمرة سعياً إلى التوصل إلى اتفاق نووي».

في غضون ذلك، أكدت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم» أنها نجحت في تسهيل العبور الآمن لأكثر من 800 سفينة تجارية في مضيق هرمز منذ مطلع مايو الماضي، نافية أي سيطرة إيرانية على الممر الملاحي الاستراتيجي في الخليج العربي.

وذكرت «سنتكوم» في منشور على صفحتها بمنصة «إكس» أن «ادعاء وسائل الإعلام الإيرانية بأن المرور عبر مضيق هرمز مسموح به فقط عبر المسارات التي تحددها إيران كاذب».

وأضافت أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مشيرةً إلى أن القوات الأميركية ساعدت منذ مطلع مايو الماضي في تسهيل العبور الآمن لأكثر من 800 سفينة تجارية و380 مليون برميل من النفط الخام عبر هرمز.

وكانت «سنتكوم» قد شنت خلال اليومين الماضيين سلسلة هجمات شملت 170 هدفاً في إيران رداً على استهداف سفن تجارية قرب مضيق هرمز.

وذكرت «سنتكوم» في بيان أن تلك «الضربات تأتي بهدف زيادة تقويض قدرة إيران على مهاجمة حركة الشحن التجاري والبحارة المدنيين الأبرياء في مضيق هرمز»، مشددةً على أن قواتها «تظل في حالة يقظة وجاهزية قتالية عالية».