الفلبين: مقتل 15 شخصا جراء انزلاقات تربة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت الشرطة الفلبينية، اليوم الجمعة، مصرع 15 شخصا على الأقل، وفقد ستة آخرون، جراء انزلاقات تربة في الفلبين، نتيجة الأمطار الغزيرة المصاحبة لإعصار "بافي".

وأفادت الشرطة، بحسب ما نقلت وكالات أنباء عالمية، بأن الهطول المطري الكثيف تسبب في انهيارات طينية واسعة النطاق في المنطقة الجنوبية، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن المفقودين وسط ظروف جوية صعبة.

ومن المتوقع، أن يضرب الإعصار "بافي" الذي اجتاح سابقا جزرا عدة في المحيط الهادئ، مناطق شمال تايوان وشرقها يومي الجمعة والسبت، قبل أن يمتد إلى جزر في جنوب اليابان ثم يتجه لاحقا نحو السواحل الصينية.

المصدر : وكالة وفا