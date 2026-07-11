نيجيريا: مقتل 300 إرهابي خلال عملية عسكرية

ابوظبي - سيف اليزيد - تمكن الجيش النيجيري من قتل أكثر من 300 عنصر إرهابي من قطاع الطرق وعصابات الخطف وسرقة الماشية في ولاية زامفارا الشمالية الغربية هذا الأسبوع، وفق ما أفاد به مسؤول محلي في الولاية.

وقال محمود محمد دانتاواسا، مفوض الإعلام في ولاية زامفارا، في بيان، إن الجيش النيجيري استهدف هذه العصابات في منطقة غومي خلال عملية استمرت يومين و"أدت إلى القضاء على أكثر من 300 إرهابي".

وتقوم الجماعات الإرهابية وعصابات قطاع الطرق بترويع المجتمعات في شمال ووسط نيجيريا، حيث تشن هجمات دامية وتقوم بعمليات خطف مقابل على فدية.

والشهر الماضي، قُتل ما لا يقل عن 34 مزارعا في هجومين شنتهما عصابات مسلحة.

ووصفت حكومة زامفارا عملية هذا الأسبوع بأنها "اختراق كبير" في جهود مكافحة الجرائم العنيفة.

يعاني شرق نيجيريا، منذ عام 2009، من وجود جماعات إرهابية متطرفة تشن هجمات ضد المدنيين العزل.

وأعلنت نيجيريا، في الفترة الأخيرة، نجاحها في القضاء على عناصر إرهابية، وذلك عقب غارات جوية أميركية مشتركة مع القوات النيجيرية في ولاية سوكوتو (شمال غرب) استهدفت مقاتلين مرتبطين بتنظيم داعش المتطرف.

ومنذ ذلك الحين، نشرت واشنطن مئات الجنود في نيجيريا لدعم وتدريب القوات النيجيرية.