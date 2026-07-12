ترامب: 1000 صاروخ جاهز لضرب إيران إذا حاولت اغتيالي

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن ألف صاروخ "جاهز وموجّه" نحو إيران، مؤكدا أن آلاف الصواريخ الأخرى ستُطلق فورا إذا نفذت الحكومة الإيرانية تهديدها باغتياله أو محاولة اغتيال أي رئيس أميركي حالي.

وذكر ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، اليوم السبت، إنّ "1000 صاروخ جاهز للإطلاق وموجّه نحو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع آلاف أخرى ستتبعها فوراً، إن أقدمت الحكومة الإيرانية على تنفيذ تهديدها، الذي أطلقته في أنحاء متفرقة من العالم، باغتيال رئيس الولايات المتحدة، وهو أنا، أو محاولة اغتياله". وأضاف: "صدرت الأوامر بالفعل، والجيش الأميركي على استعداد، وجاهز، وقادر، لمدة عام قابل للتمديد، على تدمير جميع مناطق إيران بشكل كامل".

اقرأ أيضا/ ترامب: أبلغنا إيران بأن وقف إطلاق النار قد انتهى!

وفي وقت سابق أعلن ترامب أنه "وافق" على مواصلة المحادثات مع إيران، لكنه قال إنّ الولايات المتحدة أبلغت طهران "بشكل لا لبس فيه بأنّ وقف إطلاق النار قد انتهى"، مكرراً بذلك تصريحات سبق أن أدلى بها خلال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي عقدت في أنقرة الثلاثاء والأربعاء الماضيين. وكتب ترامب: "طلبت منا جمهورية إيران الإسلامية مواصلة (المحادثات). وقد وافقنا على ذلك، لكن الولايات المتحدة أبلغتهم، بشكل لا لبس فيه، أن وقف إطلاق النار قد انتهى".

وأمس الجمعة، نقلت شبكة "سي أن أن" الأميركية عن مصدرين مطلعين أن إسرائيل شاركت الولايات المتحدة معلومات استخبارية تفيد بأن إيران وضعت أخيراً خطة جديدة لاغتيال ترامب، وهو ما قلل ترامب من شأنه في تصريحات لاحقة لصحيفة "نيويورك بوست". وفيما أفاد أحد المصدرين بأنّ التحذير ورد هذا الأسبوع، أشار مصدر آخر إلى أنّ الولايات المتحدة تلقت تدفقاً مستمراً من المعلومات الاستخبارية في الأسابيع الأخيرة حول خطط محتملة لاغتيال ترامب، لافتاً إلى أن "الاختلاف في التحذير الإسرائيلي الأخير يكمن في كونه جديداً وتناول مؤامرة محددة".

المصدر : عرب 48