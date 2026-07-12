وزير الخارجية يؤكد دعم جهود عودة محادثات أمريكا وإيران

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، إن الوزيرين تبادلا وجهات النظر بشأن التطورات الأخيرة في المنطقة، وأعربا عن «قلقهما العميق» من تصاعد التوتر، رغم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد خلال يونيو الماضي.
وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على مواصلة التواصل والتنسيق، مؤكدين أن تجدد الصراع لا يخدم مصالح أي طرف، ويقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وأشار البيان إلى أن باكستان برزت خلال الأشهر الأخيرة كوسيط رئيسي في الأزمة، حيث حملت مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران اسم إسلام آباد، تقديراً للدور الذي لعبته في تقريب وجهات النظر بين الجانبين.
وفي وقت سابق أجرى الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًا، بوزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو. وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الراهنة، والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
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