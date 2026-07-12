وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

أعلن الديوان الأميري بدولة قطر، وفاة صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، صباح اليوم الأحد، عن عمر ناهز 74 عامًا.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية نعي الديوان الأميري بدولة قطر ودعاءه بأن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته وغفرانه.

‏كما قال الديوان أن الصلاة على المغفور له بإذن الله، ستقام بعد صلاة المغرب اليوم الأحد الموافق 12 يوليو في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب بمدينة الدوحة، ثم سيوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيل.