وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

ونقلت وكالة الأنباء القطرية نعي الديوان الأميري بدولة قطر ودعاءه بأن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته وغفرانه.
كما قال الديوان أن الصلاة على المغفور له بإذن الله، ستقام بعد صلاة المغرب اليوم الأحد الموافق 12 يوليو في جامع الإمام محمد بن عبدالوهاب بمدينة الدوحة، ثم سيوارى جثمانه الثرى في مقبرة لوسيل.
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