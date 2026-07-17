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الكويت: تعرض إحدى محطات الكهرباء وتقطير المياه لهجوم أسفر عن أضرار

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الكويت: تعرض إحدى محطات الكهرباء وتقطير المياه لهجوم أسفر عن أضرار

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، اليوم "الجمعة" تعرض إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير للمياه لهجوم إيراني أسفر عن أضرار في مرافقها واندلاع حريق بها وتضرر عدد كبير من وحدات توليد الطاقة الكهربائية، الأمر الذي استدعى تفعيل خطط الطوارىء والتعامل الفوري مع الحادث للحد من آثاره والحفاظ على استقرار المنظومة الكهربائية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن الوزارة قولها في بيان لها إن" فرق قوة الإطفاء العام باشرت التعامل الفوري مع الحادث الذي جاء نتيجة للعدوان الإيراني الذي تتعرض له دولة الكويت وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، فيما باشرت الفرق الفنية وفرق الطوارىء بالتنسيق مع الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات الفنية والاحترازية اللازمة لتقييم الأضرار وتأمين المحطة والعمل على إعادة الوحدات المتأثرة إلى الخدمة بأسرع وقت ممكن مع الالتزام بأعلى معايير السلامة.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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