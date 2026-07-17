الهند تطلق أول قطار يعمل بالهيدروجين

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت الهند الجمعة أول قطار يعمل بالهيدروجين في إطار مشروع نموذجي من شأنه أن يساعد الحكومة على خفض انبعاثات الكربون في قطاع سكك الحديد والحدّ من اعتمادها على المحروقات الأحفورية.

وهذا القطار مزوّد بنظام دفع يعمل ببطاريات هيدروجين بطاقة 1200 كيلوات وهو يسير في مسار يمتدّ على 89 كيلومترا بين مدينتي جند وسونيبات في ولاية هريانا الشمالية.

وكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في منشور على اكس "هو يوم مهمّ جدّا لاستقلالية الهند وتنميتها المستدامة".

وطُوّر هذا القطار "بالكامل في الهند"، بحسب وزارة سكك الحديد التي أقرّت بأن عدّة قطع، بينها بطاريات خلايا الوقود، تمّ استيرادها.

وشُيّد خزّان هيدروجين تبلغ سعته حوالي ثلاثة أطنان في جند لإمداد القطار بانتظام.

وناهزت كلفة هذا المشروع 12 مليون دولار، بحسب ما كشف مسؤول رفيع في شركة سكك الحديد.

وقبل الهند، شُغّلت قطارات تعمل بالهيدروجين في بلدان مثل الصين والولايات المتحدة وألمانيا.