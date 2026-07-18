قطر تنفي مزاعم إسرائيلية حول مشاركتها في هجوم عسكري ضد إيران

القاهرة - كتب محمد نسيم - نفت قطر، الخميس 16 تموز / يوليو 2026 ، صحة تقارير إعلامية إسرائيلية زعمت موافقتها على المشاركة في عمل عسكري ضد إيران، مؤكدة أنها لم ولن تشارك في أي عمل عسكري ضد دول الجوار.

وقال مكتب الإعلام الدولي القطري الحكومي، في بيان، إن "دولة قطر تعرب عن رفضها القاطع للتقارير الباطلة التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، وادعت فيها موافقة قطر على المشاركة في عمل عسكري ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف المكتب، أن هذه الادعاءات يروجها "أفراد يسعون إلى جر دولة قطر إلى الصراع، وتقويض دورها المحوري في الوساطة، ودفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد والفوضى".

وأكد أن مسؤولين قطريين شددوا مرارا، منذ اندلاع الصراع، على أن قطر "لم ولن تشارك في أي عمل عسكري ضد أي من دول الجوار".

وشدد المكتب على أن الدوحة لن تسمح، لما وصفها، بـ"الادعاءات المضللة" بتقويض جهودها الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع.

وأشار إلى أن قطر ستواصل جهودها، بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين، للتوصل إلى اتفاق شامل ومستدام يعالج شواغل جميع الأطراف المعنية.

ولم يحدد المكتب وسائل الإعلام الإسرائيلية التي نشرت تلك التقارير، كما لم يورد تفاصيل إضافية بشأنها.

وتقود باكستان وقطر، بدعم من أطراف إقليمية ودولية، جهود وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي اندلعت في 28 شباط/ فبراير الماضي، إثر هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وفي 18 حزيران/ يونيو الماضي، وقّعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقفا لإطلاق النار، وبدأتا مفاوضات بوساطة باكستان وقطر لإنهاء الحرب.

غير أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن، في 8 تموز/ يوليو الجاري، انتهاء وقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد، بعدما هاجمت إيران، قبل ذلك بيوم، ثلاث سفن أثناء عبورها مضيق هرمز، بدعوى عدم التزامها بمسار الإبحار الذي حددته، لترد واشنطن بشن هجمات على مواقع داخل إيران.

المصدر : وكالات