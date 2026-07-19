أوكرانيا: قصف منشآت في روسيا.. وموسكو تعلن سقوط قتلى

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن بلاده نفذت هجمات على منشآت في روسيا فيما أبلغت موسكو عن سقوط ثمانية قتلى جراء القصف وحريق في مستودع نفطي.

وأكد زيلينسكي، في تدوينة على منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي "إصابة منشأتين لوجستيتين كبيرتين في منطقة موسكو وتامبوف، على بعد أكثر من 500 و700 كيلومتر عن الجبهة".

وأضاف أن وحدة العمليات الأوكرانية الخاصة نفذت ضربات أيضا على أهداف في بحر آزوف.

وكتب يفغيني بيرفيشوف، حاكم منطقة تامبوف، على تطبيق "تلغرام": "قُتل سبعة من عمّال المناوبة الليلية عندما استهدفت طائرات مسيّرة معادية مركزا لوجستيا" لخدمات التجارة الإكترونية.

وأضاف أن الهجوم الذي وقع في كوتوفسك أسفر أيضا عن إصابة 24 شخصا.

وأصيب مستودع في إلكتروسال في ضاحية موسكو بشظايا مسيّرة، بحسب الحاكم أندري فوروبيوف الذي أفاد بمقتل شخص وإصابة 37.

كذلك، اندلع حريق في "مستودع نفطي في نوغينسك"، بحسب الحاكم الذي أشار إلى إصابة شخصين.

وكشف سيرغي سوبيانين رئيس بلدية العاصمة أن المنطقة استُهدفت بأكثر من 370 مسيّرة ليلا. وكتب، في منشور على تلغرام "أُسقط القسم الأكبر منها بواسطة الدفاعات الجوية عندما كان لا يزال بعيدا. وتمّ تدمير 64 طائرة مسيّرة للعدوّ أثناء اقترابها من موسكو".