مقتل جنديين أميركيين وفقدان ثالث في الأردن بهجمات إيرانية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مساء اليوم السبت، مقتل جنديين أمريكيين في الأردن خلال مهمة، بالتزامن مع هجوم إيراني باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

وقالت القيادة في بيان إن جنديًا أمريكيًا ثالثًا لا يزال في عداد المفقودين، فيما جرى إجلاء أربعة جنود آخرين لتلقي العلاج في مستشفيات أردنية.

ولم تقدم القيادة مزيدًا من التفاصيل حول طبيعة المهمة أو ملابسات الحادث، مشيرة إلى استمرار متابعة الوضع.

وبمقتل الجنديين، يرتفع عدد قتلى الجيش الأميركي منذ بداية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير، إلى 16 قتيلا.

وكان مسؤولون أميركيون قد تحدثوا بالأمس لشبكة "سي بي إس نيوز"، حيث ذكروا أن عددا من العسكريين الأميركيين أصيبوا إثر تعرض منشأتهم للقصف في هجوم إيراني على قاعدتين أردنيتين هذا الأسبوع.

وأعلن الحرس الثوري، الجمعة، أنه استهدف مقاتلات أميركية وطائرات تزود بالوقود في الأردن بالصواريخ والمسيّرات.

وقال الجيش الأردني في بيان، الجمعة، إن دفاعاته الجوية أسقطت ثلاثة صواريخ إيرانية استهدفت أراضيه، من دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

المصدر : وكالات