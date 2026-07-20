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"مكانه في لاهاي".. عمدة نيويورك يجدد وعيده باعتقال نتنياهو

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"مكانه في لاهاي".. عمدة نيويورك يجدد وعيده باعتقال نتنياهو

القاهرة - كتب محمد نسيم - وجّه عمدة نيويورك، زهران ممداني، اليوم السبت، 18 يوليو 2026، انتقادات حادّة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، واصفًا إياه بأنه «مجرم حرب» وأن «مكانه في لاهاي».

وبحسب قناة كان العبرية، فقد تجنّب ممداني الرد بشكل صريح على سؤال حول ما إذا كان سيأمر باعتقال نتنياهو في حال حضوره اجتماعات الأمم المتحدة المقررة في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل بمدينة نيويورك، مكتفيًا بالقول إن «هناك نقاشات جارية»، رغم تكرار السؤال عليه أكثر من مرة.

وأشار ممداني إلى أنه لا يزال غير متأكد مما إذا كان يملك الصلاحية القانونية لتوجيه شرطة نيويورك لاعتقال نتنياهو، مؤكداً أن هذا الأمر يخضع حالياً لمشاورات قانونية داخل البلدية.

المصدر : وكالات

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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