كندا تعلن إجراءات لمنع انتشار فيروس إيبولا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت ​الحكومة الكندية، اليوم الأحد، حظر ⁠دخول أي أجنبي ​زار ​جمهورية ‌الكونغو ⁠الديمقراطية ​خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وذلك في ‌إطار إجراءات حدودية ‌مؤقتة جديدة للحد ​من انتشار فيروس إيبولا.

وذكرت وكالة الصحة العامة ‌الكندية، في ​بيان، أن هذه الإجراءات ستدخل ​حيز ‌التنفيذ ⁠غدا ‌الاثنين ‌عند الساعة ⁠11:59 مساء ​بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

و​أظهرت بيانات حكومية أن عدد حالات ⁠الإصابة المؤكدة بفيروس ​إيبولا ​في ‌جمهورية ⁠الكونغو الديمقراطية ​ارتفع إلى 2267 حالة، منها ‌893 وفاة. ونشرت البيانات ‌في وقت متأخر أمس ​السبت.

ويمثل هذا الرقم العدد الإجمالي للحالات ‌المؤكدة حتى ​يوم الجمعة، وفقا لتقرير عن الوضع ​سجل ‌86 ⁠إصابة ‌جديدة ‌و29 وفاة ⁠جديدة خلال الساعات ​الأربع والعشرين الماضية.