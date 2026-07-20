النيجر: مقتل 16 جنديا في هجوم إرهابي

ابوظبي - سيف اليزيد - قتل 16 جنديا وأصيب 23، الجمعة، في هجوم إرهابي في غرب النيجر، قرب مالي وبوركينا فاسو، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية اليوم الأحد.

وقالت الوكالة إن هجوما إرهابيا استهدف مفرزة عسكرية في تيرا (منطقة تيلابيري) وأسفر يوم الجمعة 17 يوليو عن 16 قتيلا و23 جريحا "إصابات تسعة منهم بالغة"، لافتة أيضا إلى "مقتل 15 إرهابيا" في الهجوم.

وأشارت الوكالة إلى أن "عمليات البحث عن العدو، وعمليات التمشيط، وتأمين المنطقة لا تزال مستمرة".

شهدت النيجر، على مدى العقد الماضي، هجمات شنتها جماعات إرهابية.