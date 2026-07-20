مصر ترحب بقرار بلجيكا حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت جمهورية مصر العربية، في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية اليوم، عن ترحيبها البالغ بالقرار الهام الذي اتخذه مجلس الوزراء البلجيكي، والقاضي بحظر استيراد السلع والمنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

دعم الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن

وأكدت الخارجية المصرية أن هذه الخطوة البلجيكية تمثل دعماً حقيقياً لقيم العدالة، وتطبيقاً عملياً ومسؤولاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأشار البيان إلى أن القرار يأتي متسقاً مع قرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يؤكد بشكل قاطع على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي، ويطالب بوقفه الفوري تفادياً لتقويض فرص السلام وحل الدولتين.

دعوة للاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي

ومن منطلق موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، وجهت مصر دعوة علنية إلى:

كافة دول الاتحاد الأوروبي: للسير على خطى بلجيكا واتخاذ إجراءات قانونية مماثلة لحظر منتجات المستوطنات.

المجتمع الدولي: لتفعيل القرارات الأممية والضغط من أجل وقف التمدد الاستيطاني.

ركائز السلام في الشرق الأوسط

واختتمت مصر بيانها بالتأكيد على أن تحقيق الأمن والاستقرار الشامل في منطقة الشرق الأوسط لن يتأتى إلا عبر:

إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

تمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف في تقرير المصير.

إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر : وكالات