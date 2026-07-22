لبنان: بدء انتشار الجيش بزوطر مع انسحاب الاحتلال تنفيذا لاتفاق "صيغة الإطار"

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الجيش اللبناني، اليوم الثلاثاء، بدء انتشار وحداته العسكرية في بلدة زوطر الغربية بقضاء النبطية جنوبي البلاد، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق "صيغة الإطار"، وفق الآلية المنبثقة عن التفاهم الثلاثي الذي تم التوصل إليه في روما، كما أكد أن قوات الاحتلال أطلقت النار على مقربة من وحداته، أثناء انتشارها في البلدة.

وقال الجيش اللبناني في بيان، مساء اليوم: "أثناء تنفيذ الوحدات العسكرية عملية الانتشار في بلدة زوطر الغربية - النبطية، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على مقربة من هذه الوحدات".

وأضاف أن "قيادة الجيش تؤكد أنّ هذا الاعتداء من شأنه أن يعرقل تطبيق خطوات الانتشار في المناطق التجريبية التي تتم في إطار الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان MCG4L".

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11")، فإن "قوات الجيش أطلقت النار لإبعاد جنود لبنانيين برفقة جرافة بعد اجتيازهم الخط المتفق عليه في زوطر الغربية جنوبي لبنان، وقد أبلغت الآلية الأميركية" المشرفة على تنفيذ "المناطق التجريبية" ضمن الاتفاق الإطاري.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ تفجيرين ضخمين في محيط بيت ياحون وكونين جنوبي لبنان".

وقبل ذلك، قالت قيادة الجيش في بيان، إن الوحدات العسكرية بدأت انتشارها في البلدة صباح اليوم، استكمالًا للإجراءات الميدانية التي ينفذها الجيش في جنوب لبنان.

ودعت القيادة الأهالي إلى عدم التوجه إلى بلدة زوطر الغربية إلى حين استقرار الوضع الأمني، والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظًا على سلامتهم.

وأفادت تقارير بأن "فوج الهندسة" في الجيش اللبناني بدأ دخول البلدة، وباشرت فرقه تنفيذ عمليات مسح ميداني لشوارع زوطر الغربية للكشف عن المتفجرات ومخلفات الجيش الإسرائيلي، تمهيدا لاستكمال انتشار الوحدات العسكرية في المنطقة.

وأشارت مصادر محلية إلى أن انتشار الجيش اللبناني جاء في أعقاب انسحاب الجيش الإسرائيلي وآلياته من البلدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة الجيش تنفيذ مهماته في المناطق الجنوبية وبناء على الاتصالات القائمة مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان.

وتم تأسيس هذه المجموعة في حزيران/ يونيو الماضي، ضمن "صيغة الإطار"، وهي لجنة ثلاثية مشتركة تضم الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان.

وتقع بلدة زوطر جنوبي نهر الليطاني، وهي ضمن المناطق التجريبية المشمولة بالمرحلة الأولى من اتفاق "صيغة الإطار".

وينص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي متدرج من الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بتطبيق نموذج في مناطق تجريبية، على أن يتولى الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى "حزب الله".

المصدر : وكالات