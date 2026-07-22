إيران تعلن السيطرة على مضيق هرمز واستهداف مواقع أميركية

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز، مؤكدة أن حركة الملاحة فيه ستبقى خاضعة للاعتبارات الأمنية والمصالح الوطنية، في ظل ما وصفته بالإجراءات العدائية الأميركية.

ونقلت وكالة فارس عن مصدر عسكري إيراني قوله إن القوات المسلحة الإيرانية تسيطر بشكل كامل على المضيق، مشيرًا إلى عدم منح تصاريح لعبور السفن خلال الفترة الحالية، وأن أي قرار بشأن إعادة فتحه أو استمرار القيود المفروضة على حركة الملاحة سيُتخذ وفق التقييمات الأمنية.

وفي سياق التطورات العسكرية، أعلن الجيش الإيراني استهداف تجهيزات تابعة للجيش الأميركي في قواعد العديري وأحمد الجابر وعريفجان في الكويت بواسطة طائرات مسيرة، دون تقديم تفاصيل حول طبيعة الأهداف أو حجم الأضرار.

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كما أعلن حاكم مدينة آبدانان في محافظة إيلام غربي إيران سقوط صواريخ عدة قرب المدينة، موضحًا أن أحدها سقط في منطقة مدنية بجبال آبدانان، دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية.

من جهته، أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل عدد من الجنود الأميركيين إثر هجوم قال إنه استهدف مركز تجمع للقوات الأميركية في منطقة الركبان بالأردن، مدعيًا أن الأرقام المعلنة من الجانب الأميركي بشأن الخسائر أقل من العدد الحقيقي، دون تقديم تفاصيل أو أدلة إضافية.

المصدر : عرب 48