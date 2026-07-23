وزراء خارجية الرباعية يؤكدون أمن واستقرار منطقة المحيطين الهندي والهادئ

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - عقد وزير الخارجية الهندي الدكتور إس. جايشانكار، ووزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، ووزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيغي، ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم، اجتماعًا لوزراء خارجية دول الرباعية في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وأكد الوزراء في بيان مشترك بعد الاجتماع، التزام دولهم بتعزيز منطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ، ودعم وحدة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ودورها المحوري، إلى جانب تعزيز التعاون معها لمواجهة التحديات الإقليمية.

وناقش الاجتماع سبل دعم تنفيذ "رؤية آسيان بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، وتعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري، والازدهار الاقتصادي، والتقنيات الناشئة، والمساعدات الإنسانية والاستجابة للطوارئ، مؤكدين أن السلام والاستقرار في المجال البحري يمثلان ركيزة لأمن وازدهار المنطقة.