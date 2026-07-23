بالتفصيل.. موعد محاكمة الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو وزوجته

محاكمة نيكولاس مادورو وزوجته

أسير حرب

قتلى في فنزويلا

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - حددت محكمة أمريكية موعدًا لبدء محاكمة الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس في الأول من يونيو 2027.يأتي ذلك بعد أكثر من سبعة أشهر على اعتقالهما في عملية نفذتها القوات الأمريكية في العاصمة الفنزويلية كراكاس مطلع العام الجاري.ويواجه مادورو (63 عامًا) وزوجته (69 عامًا) اتهامات فدرالية تشمل التآمر المرتبط بتهريب المخدرات، والتآمر لاستيراد الكوكايين، وحيازة أسلحة نارية وأجهزة مدمرة، إلى جانب التآمر لحيازتها فيما دفعا ببراءتهما من جميع التهم.وخلال جلسة استماع استغرقت نحو 20 دقيقة، وافق القاضي ألفين هيلرستاين على تحديد موعد المحاكمة بناءً على طلب مشترك من الادعاء والدفاع.وبالتزامن مع الجلسة، شهد محيط المحكمة في مانهاتن تجمعات لمؤيدين ومعارضين لمادورو، حيث رفع أنصاره لافتات تطالب بالإفراج عنه، بينما وصفه محتجون آخرون هو وزوجته بـ"الدكتاتوريين".وكان مادورو قد وصف نفسه بأنه "أسير حرب"، نافيًا الاتهامات الموجهة إليه.ومنذ اعتقاله، تتولى نائبته السابقة ديلسي رودريغيز رئاسة فنزويلا بالوكالة، فيما أصبحت الولايات المتحدة تشرف على عائدات صادرات النفط الفنزويلية.كما سمحت واشنطن في أبريل الماضي لفنزويلا بتمويل الدفاع القانوني عن مادورو وزوجته، بعد أن كان ذلك محظورًا بموجب العقوبات الأمريكية.ويواجه مادورو أيضًا دعوى مدنية في الولايات المتحدة رفعها ذوو خمسة شبان قُتلوا في فنزويلا، تتهمه بإصدار أوامر بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء بين عامي 2017 و2020 عبر قوة أمنية خاصة.كما يواجه انتقادات دولية واسعة بسبب اتهامات باستخدام القمع السياسي خلال فترة حكمه بين عامي 2013 و2026.بينما رفضت عدة دول، بينها الولايات المتحدة، نتائج الانتخابات التي أعيد انتخابه فيها عامي 2018 و2024.