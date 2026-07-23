الجيش الأمريكي يبدأ تنفيذ ضربات جديدة ضد أهداف عسكرية إيرانية

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - أعلن الجيش الأمريكي بدء تنفيذ ضربات جديدة ضد أهداف عسكرية إيرانية.

ونقلت قناة العربية عن الجيش الأمريكي القول: سنواصل المهمة لتقويض قدرات إيران على مهاجمة السفن التجارية. انفجارات في أنحاء إيران كما نقلت العربية عن إعلام إيراني أن قصفًا صاروخيًا أمريكيًا يستهدف موقعًا قرب الأهواز.

وأشار إلى وقوع انفجارات في سيريك وبوشهر وميناء معشور، وسماع دوي انفجارين في محيط بوشهر.