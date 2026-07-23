إيران ترد على ترامب بعد تهديده باستهداف بنيتها التحتية

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - حذّر وزير الخارجية عباس عراقجي، من أن إيران سترد بالمثل على أي قصف تتعرض له بنيتها التحتية، بعدما توعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك، لقاء استهدافها السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز.

وكتب عراقجي على منصة إكس "عقيدتنا الدفاعية واضحة: العين بالعين، معلقًا: أي اعتداء على إيران، بما في ذلك على بنيتنا التحتية، سيستدعي ردا قويا وحاسما".

وأضاف: "من يسهمون في اعتداء كهذا، أيا كان الإسهام، سيُعتبرون أهدافا مشروعة كذلك". تطورات الحرب الإيرانية الأمريكية وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن أي هجوم إيراني على سفينة في مضيق هرمز سيقابله قصف أمريكي لجسر أو محطة طاقة، بحسب "الإخبارية".

كما أعلنت هيئة البث للاحتلال الإسرائيلي، أن واشنطن أبلغت الاحتلال نيتها تصعيد الهجمات ضد إيران في الأيام المقبلة، بحسب "العربية".

