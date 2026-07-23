معظمها لحرب إيران.. النواب الأمريكي يقر إطار ميزانية 95 مليار دولار

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - أقر مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء إطار ميزانية بقيمة 95 مليار دولار، مع تخصيص معظم الأموال للبنتاجون لتمويل الحرب ضد إيران.

وأقر الإطار بفارق ضئيل (216 صوتًا مقابل 214) وسيحال على مجلس الشيوخ حيث من غير المعروف ما إذا كان سيصادق عليه.

وينص إطار الميزانية على تخصيص 73 مليار دولار للقوات المسلحة ووكالات الاستخبارات، خصوصًا لتمويل العمليات المرتبطة بالحرب ضد إيران، و12 مليارًا مساعدات للمزارعين المتضررين من الحرب التجارية التي يخوضها الرئيس دونالد ترامب.

كما ستخصص بموجبه 10 مليارات دولار لبرامج مرتبطة بالانتخابات جزءًا من مساعي ترامب لفرض قيود جديدة على التصويت على مستوى البلاد، في حين أن قانون "إنقاذ أمريكا" الأوسع نطاقًا يفتقر إلى الدعم الكافي للمضي قدمًا. آخر تحرك تشريعي للجمهوريين ويمثل مشروع الميزانية المقترح آخر تحرك تشريعي رئيسي للجمهوريين قبل انتخابات منتصف الولاية المقررة في شهر نوفمبر التي ستحدد نتائجها ما إذا كانوا سيحتفظون بأغلبيتهم في الكونجرس، وبالتالي ستحدد مسار ما تبقى من الولاية الثانية لترامب.

كذلك، أقر مجلس النواب يوم الأربعاء مشروع قانون سياسة الدفاع السنوي الذي يجيز تخصيص ميزانية قياسية بلغت 1,15 تريليون دولار لصالح البنتاجون.

