مصرع شخصين في هجوم صاروخي أمريكي قرب منفذ حدودي إيراني

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - لقى شخصان مصرعهما في هجوم صاروخي أمريكي قرب منفذ الشلامجة الحدودي في إيران.

ونقلت قناة العربية عن وكالة مهر الإيرانية، نقلًا عن مسؤول أمني في محافظة خوزستان، أن هجومًا صاروخيًا أمريكيًا استهدف محيط صالة الركاب قرب منفذ الشلامجة الحدودي مع العراق، مشيرًا إلى أن الموقع تعرض للقصف من دون تقديم تفاصيل إضافية عن طبيعة الهدف.

لكن وسائل إعلام إيرانية عادت وأوردت حصيلة محدثة، إذ أفادت شبكة أخبار الطلبة الإيرانية (SNN)، نقلًا عن مسؤول أمني، بمقتل شخصين في الضربة الأمريكية التي استهدفت محيط منفذ الشلامجة الحدودي.

انفجارات في منطقتين

وحسب العربية، فقد أفادت وسائل إعلام إيرانية بتعرض موقع في محيط مدينة الأهواز، جنوب غرب إيران، لقصف صاروخي أمريكي في وقت سُمع فيه دوي انفجارات في منطقتين أخريين جنوب البلاد.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية عن مسؤول في محافظة خوزستان أن موقعًا قرب مدينة الأهواز تعرض لهجوم صاروخي أمريكي.

كما ذكرت وكالة فارس أن القصف استهدف محيط مدينة الأهواز، ونقلت عن نائب محافظ خوزستان قوله إن نقطة في محيط المدينة تعرضت لقصف صاروخي أمريكي.



وأفادت الوكالة بسماع دوي انفجارين في محيط مدينة بوشهر، التي تضم محطة بوشهر النووية، من دون أن تشير إلى وقوع إصابات أو تحدد أسباب الانفجارين.

كما ذكرت أن عدة انفجارات سُمعت قرابة منتصف الليل في محيط مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان، شرقي مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الأصوات انطلقت من نطاق قضاء بماني التابع للمدينة، وفق مصادر محلية.