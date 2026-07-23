عراقجي يعترف: لم ألتق مجتبى خامنئي حتى الآن

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - اعترف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنه لم يلتق المرشد الإيراني مجتبى خامنئي حتى الآن، قائلا إنه لا يعتقد أن أحدًا رآه في المرحلة الحالية سوى عدد محدود جدًا من الأشخاص.

وتأتي هذه التصريحات في وقت لم يظهر فيه مجتبى خامنئي علنًا منذ تعيينه مرشدًا ثالثًا للنظام الإيراني، ولم ينشر أي رسالة صوتية أو مصورة، فيما تقتصر الرسائل المنسوبة إليه على بيانات مكتوبة منذ إصابته في الهجوم الذي قُتل فيه والده وسلفه علي خامنئي، في فبراير الماضي.

وأثار غيابه الطويل عن الأنظار تساؤلات متزايدة بشأن مدى دوره الفعلي في إدارة شؤون البلاد، كما زاد من الجدل بشأن أزمة الشرعية التي يواجهها النظام الإيراني.

لجنة مصغرة من 6 أشخاص

ونقلت قناة العربية تصريحات عراقجي في مقابلة على "يوتيوب" مع المخرج الوثائقي جواد موغوي، قال فيها إن القرارات المتعلقة بالمفاوضات مع الولايات المتحدة لم تكن تُتخذ داخل المجلس الأعلى للأمن القومي بكامل أعضائه، بل عبر لجنة مصغرة ضمت 6 أعضاء، من بينهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القدر، إضافة إليه وإلى عضوين آخرين لم يكشف عن هويتهما.



كما أوضح أن هذه اللجنة كانت تتخذ القرارات في حينها بسبب صعوبة التواصل مع القيادة العليا، مشيرًا إلى أن جميع الملفات المرتبطة بالمفاوضات كانت تمر عبرها وفق الإجراءات نفسها المعتمدة داخل المجلس الأعلى للأمن القومي.

وأضاف أن اللجنة تشكلت بعد حرب الأيام الـ12، وكانت في بدايتها لجنة معنية بالملف النووي برئاسة علي شمخاني، قبل أن تتحول لاحقًا إلى لجنة للمفاوضات برئاسة علي لاريجاني.