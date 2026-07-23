روبيو يتوقع زيارة إيجابية للرئيس الصيني إلى واشنطن في سبتمبر

البيت الأبيض يتوقع الزيارة

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه يتوقع زيارة إيجابية للغاية للرئيس الصيني شي جين بينج إلى الولايات المتحدة في شهر سبتمبر المقبل.وصرّح روبيو للصحفيين، عقب لقاء استمر أكثر من ساعة مع مع نظيره الصيني وانج يي على هامش اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في مانيلا: لقد تحدثنا كثيرًا عن زيارة سبتمبر، وكان هذا الاجتماع يهدف ببساطة إلى تمهيد الطريق لزيارة ناجحة أخرى، وأعتقد أن الرئيس شي سيحظى بزيارة إيجابية للغاية عندما يتوجه إلى واشنطن.ولم تتأكد زيارة الرئيس الصيني إلى الولايات المتحدة رسميًا، لكن روبيو أشار بوضوح إلى أن البيت الأبيض يتوقع إتمامها،وأضاف: علينا الحفاظ على العلاقات، ومن الواضح أن هناك مجالات توجد فيها خلافات كبيرة سيتعين علينا تجاوزها، أعتقد أن هذه الخلافات ستستمر في المستقبل المنظور، ويتمثل دورنا، بمعنى ما، في إدارتها بحيث لا تخرج أبدًا عن نطاق السيطرة.وحث وانج الولايات المتحدة على احترام المصالح الجوهرية للصين، وإدارة الخلافات بما يتيح تحويل عام الفرص هذا في العلاقات الصينية الأمريكية إلى واقع ملموس، وفق بيان نشرته الخارجية الصينية يوم الأربعاء.