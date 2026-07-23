المملكة المتحدة تُحذر من السفر إلى إيران وتسحب موظفي سفارتها مؤقتًا

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 08:51 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت المملكة المتحدة سحب ما تبقى من موظفيها الدبلوماسيين من إيران بصورة مؤقتة، في ظل التدهور الأمني الذي تشهده البلاد مع استمرار الضربات الأمريكية عقب تجدد المواجهات بين واشنطن وطهران منذ السابع من يوليو.

وأكدت وزارة الخارجية البريطانية، في تحديث لإرشادات السفر أن القرار جاء لدواعٍ أمنية، مشيرة إلى أن السفارة البريطانية، التي كانت قد أغلقت أبوابها في يناير الماضي، تواصل تقديم خدماتها وإدارة أعمالها عن بُعد، دون الكشف عن عدد الموظفين الذين شملهم قرار السحب.



وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق أن سحبت موظفيها الدبلوماسيين من إيران خلال فبراير الماضي، قبل اندلاع الهجمات الأميركية والإسرائيلية على الأراضي الإيرانية.

وجددت الخارجية البريطانية تحذيرها من السفر إلى إيران، مؤكدة أن المواطنين البريطانيين، بمن فيهم حاملو الجنسيتين البريطانية والإيرانية، يواجهون مخاطر كبيرة تتمثل في الاعتقال أو الاستجواب أو الاحتجاز.