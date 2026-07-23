النواب الأمريكي يصدر قرارًا رمزيًا يدعو ترامب إلى وقف حرب إيران

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 11:44 مساءً كتب شريف احمد - أقرّ مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس، قرارًا رمزيًا إلى حد كبير يدعو الرئيس دونالد ترامب إلى وقف العمل العسكري ضد إيران، موجّها بذلك توبيخًا آخر من الكونجرس في ظل تصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط.

ودرى تمرير هذا القرار بأغلبية 214 صوتًا مقابل 208 أصوات بعد انضمام 4 جمهوريين إلى الديمقراطيين المعارضين للحرب، ويطالب ترامب بسحب القوات الأمريكية من الحرب ضد إيران ما لم يأذن الكونجرس صراحة بذلك.

غير أنّ هذا القرار لن يُحال على الرئيس لتوقيعه، ولا ينطوي على قوة قانونية تجبر ترامب على اعتماده، ما يعني أنه سيتجاهله في شكل شبه مؤكد. عبء سياسي على الجمهوريين وأبرز تصويت مجلس النواب الأميركي القلق المتزايد في الكونجرس بشأن الحرب في الشرق الأوسط التي تحولت إلى عبء سياسي على الجمهوريين قبل انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر.

وجاء التصويت بعدما شنّت الولايات المتحدة سلسلة جديدة من الضربات على أهداف إيرانية، في الليلة الثانية عشرة على التوالي منذ تجدد الهجمات، فيما نفذت إيران ضربات على قواعد أميركية ودول خليجية متحالفة مع الولايات المتحدة.

وقُتل 4 عسكريين أميركيين في الهجمات الإيرانية الأخيرة. حرب دون موافقة الكونجرس ووصفت العضو الديمقراطية في الكونجرس براميلا جايابال، التي قدمت مشروع القرار، التصويت بأنه انتصار كبير للغالبية العظمى من الشعب الأمريكي الذين يريدون من الرئيس ترامب إنهاء هذه الحرب غير القانونية.

ويلجأ الديمقراطيون إلى عمليات تصويت متكرّرة بشأن صلاحيات الحرب، مؤكدين أن ترامب انتهك الدستور من خلال شن عمليات عسكرية ومواصلتها من دون موافقة الكونجرس.

غير أنّ معظم الجمهوريين وقفوا إلى جانب الرئيس.

واتهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب براين ماست المعارضين، بعدم الاعتراف بتضحيات الجنود الأمريكيين الذين قُتلوا في النزاع.

ورفض مجلس الشيوخ بغالبية ضئيلة إجراء منفصلًا طرحه الديمقرطيون بشأن صلاحيات الحرب، وذلك بعد وقت قصير من تصويت مجلس النواب.