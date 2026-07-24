روسيا.. هجوم بمسيرات أوكرانية يستهدف منطقة سانت بطرسبرغ

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 10:51 صباحاً كتب شريف احمد - استهدف هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية مستودعا بالقرب من مدينة سانت بطرسبرغ في وقت مبكر الجمعة، ما أدى إلى نشوب حريق وتصاعد كثيف للدخان الذي غطى المدينة التاريخية الروسية، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية وصور نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.وأفاد ألكسندر دروزدينكو، حاكم منطقة لينينغراد المحيطة، في وقت سابق بأن ما لا يقل عن 50 طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت المنطقة.في حين أعلنت شركة وايلدبيريز العملاقة للتجارة الألكترونية، التي تعرضت منشآتها لهجمات مكثفة خلال الأسبوعين الماضيين، عن توقف العمليات في مستودعين تابعين لها في المدينة دون إعطاء أسباب.