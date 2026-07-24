روسيا تسقط 571 طائرة مسيرة أوكرانية ليلًا فوق 15 منطقة

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الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 12:28 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت موسكو اليوم الجمعة، إسقاط 571 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق نحو 15 منطقة في روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها.وقالت وزارة الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 571 طائرة مسيرة ودمّرتها"، مضيفة أن الهجمات استهدفت تحديدا منطقة لينينغراد بالقرب من سانت بطرسبرغ، حيث تعرّض مستودع تابع للشركة الروسية العملاقة للتجارة الإلكترونية "وايلدبيريز" لهجوم مرة جديدة، بحسب وسائل إعلام محلية.