ترامب: الإيرانيون باتوا يظهرون "جدية أكبر" في المباحثات

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 11:56 مساءً كتب شريف احمد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن شنّ ضربات أوسع على إيران، إذ باتت طهران تظهر "جدية أكبر" في المباحثات مع واشنطن.وصرح ترامب للصحافيين في المكتب البيضوي، ردا على سؤال عما إذا كان قد اتخذ قرارا، عقب تقارير أفادت بأنه يجتمع مع مستشاريه لمناقشة عملية عسكرية واسعة النطاق: "كلا، لم أتخذ قرارا بعد".وأضاف: "نحن نتحدث معهم الآن. أعتقد أنهم يظهرون جدية أكبر يوما بعد آخر، ولعل السبب واضح".