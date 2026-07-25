21 قتيلاً في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

قُتل 15 شخصاً في أوكرانيا و6 في روسيا، أمس، في هجمات استهدفت خصوصاً فعالية للقطاع الدفاعي قرب كييف ومستودعات تابعة لشركة التجارة الإلكترونية الروسية العملاقة «وايلدبيريز» قرب مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وقُتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب نحو 100 آخرين قرب كييف بصواريخ روسية استهدفت فعالية دفاعية، وفق مسؤولين في قطاع الصناعات العسكرية.

وقُتل 5 أشخاص وأصيب 9 آخرون بقنبلتين روسيتين موجّهتين أُلقيتا على «سلوفيانسك»، إحدى آخر المدن الخاضعة للسيطرة الأوكرانية في منطقة دونيتسك، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وأصابت ضربة أوكرانية أخرى منشأة في منطقة كيروف بوسط روسيا، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 26 آخرين، وفق ما ذكر الحاكم ألكسندر سوكولوف.