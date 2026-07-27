إيران تتوعد بالرد على هجوم أوكراني استهدف سفينة في بحر قزوين

استهداف سفينة إيرانية

احتجاج رسمي

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 04:55 صباحاً كتب شريف احمد - توعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، بالرد على الهجوم الذي استهدف سفينة إيرانية في بحر قزوين، محملاً أوكرانيا مسؤولية الهجوم الذي أسفر عن مقتل أحد أفراد طاقمها.وقال عراقجي، في منشور عبر منصة "إكس"، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمر باستهداف سفينة تجارية إيرانية، معتبراً أن الهجوم يمثل "انتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة"، ومتهماً إسرائيل بالتحريض بهدف توسيع نطاق الحرب.وأوضح الوزير الإيراني أنه أبلغ كلاً من مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصالين هاتفيين، بأن الهجوم "لن يمر من دون رد".كما دعت طهران، وفق وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء الهجوم.فيما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الانفجار الذي وقع على متن السفينة صباح السبت نجم عن هجوم أوكراني، مشددة على أن إيران "لم تتدخل مطلقاً" في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.وعلى خلفية الحادث، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الأوكراني في طهران لإبلاغه احتجاجها الرسمي على ما وصفته بـ"العمل العدائي والإجرامي".كان أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده نفذت ضربات بعيدة المدى في بحر قزوين استهدفت سفناً تستخدم لنقل شحنات عسكرية مرتبطة بإيران، إضافة إلى سفينة حربية.وأشار جهاز الاستخبارات الأوكراني إلى أن الهجمات نُفذت بواسطة طائرات مسيّرة واستهدفت سفن شحن خاضعة لعقوبات دولية، قال إنها كانت تنقل شحنات عسكرية بين إيران وروسيا.