عشرات القتلى بهجوم على قرية في نيجيريا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن اثنان من سكان قرية في ولاية كادونا شمال غرب نيجيريا أن ما لا يقل عن 30 شخصا قتلوا عندما هاجم مسلحون مجهولون القرية في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.
وأكد دوجون رانا، معاون رئيس القرية أن مسلحين اقتحموا القرية وأطلقوا الناربشكل عشوائي وأحرقوا المنازل. وأشار إلى أن ثمانية أطفال من بين القتلى وأن أربعة أشخاص أصيبوا.
ولم تعلن أي جماعة، حتى الآن، مسؤوليتها عن الهجوم الأحدث الذي وقع في ولاية كادونا.
وقال إيشايا داوا، وهو قيادي شبابي وأحد سكان القرية، إن المهاجمين اقتحموا قرية "ناريدون" في منطقة "كاورو" الإدارية قرب منتصف الليل وأطلقوا النار على السكان. وأضاف أن بعض السكان قتلوا بوحشية، مشيرا إلى نقل عدة جثث إلى المشرحة.
وقال داوا "الضحايا من النساء والأطفال وكبار السن". وأضاف أن المهاجمين أشعلوا النيران في المنازل قبل فرارهم.
وقال منصور حسن المتحدث باسم شرطة ولاية كادونا إن القيادة ستقدم تفاصيل عن ما جرى.