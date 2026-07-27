عشرات القتلى بهجوم على قرية في نيجيريا

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن اثنان من سكان قرية في ولاية كادونا شمال غرب نيجيريا أن ما لا ​يقل عن 30 شخصا قتلوا عندما هاجم مسلحون مجهولون القرية في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.

وأكد دوجون ⁠رانا، معاون رئيس القرية أن مسلحين اقتحموا ​القرية وأطلقوا الناربشكل عشوائي وأحرقوا المنازل. ​وأشار ‌إلى أن ثمانية أطفال من ⁠بين ​القتلى وأن أربعة أشخاص أصيبوا.

ولم تعلن أي جماعة، حتى الآن، مسؤوليتها عن الهجوم الأحدث الذي وقع في ولاية ‌كادونا.

وقال إيشايا داوا، وهو ​قيادي شبابي وأحد سكان القرية، إن المهاجمين اقتحموا قرية "ناريدون" في منطقة "كاورو" الإدارية قرب منتصف الليل وأطلقوا النار على ​السكان. وأضاف أن ‌بعض ⁠السكان ‌قتلوا بوحشية، مشيرا إلى نقل ‌عدة جثث إلى المشرحة.

وقال داوا "الضحايا من النساء والأطفال وكبار السن". ⁠وأضاف أن المهاجمين أشعلوا النيران في المنازل قبل ​فرارهم.

وقال منصور حسن المتحدث باسم شرطة ولاية كادونا إن القيادة ستقدم تفاصيل ​عن ما جرى.