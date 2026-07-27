قبعة حمراء.. ترامب يثير جدلًا واسعًا بصورة غامضة دون تعليق

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 09:28 مساءً كتب شريف احمد - أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلًا واسعًا، بعدما نشر عبر حسابه على منصة Truth Social صورة يظهر فيها مرتديًا قبعة حمراء كُتب عليها "Trump 2028"، في خطوة فسرها متابعون، حسب قناة العربية، على أنها تلميح جديد إلى إمكانية السعي لولاية رئاسية ثالثة.

ولم يرفق ترامب الصورة بأي تعليق يوضح المقصود منها، ما فتح الباب أمام موجة من التكهنات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الرسالة التي أراد إيصالها، خصوصًا أنها تأتي قبل أيام من لقاءات سياسية مرتقبة وفي ظل استمرار الجدل بشأن مستقبله السياسي.

وكان ترامب قد أثار في مناسبات سابقة نقاشًا واسعًا بتصريحات تحدث فيها عن إمكانية البقاء في المشهد السياسي لفترة أطول، لكن تلك التصريحات قوبلت بتفسيرات متباينة بين من عدّها مزاحًا سياسيًا، ومن رأى فيها اختبارًا للرأي العام.

تعديل دستوري ومسار معقد

وينص التعديل الثاني والعشرون للدستور الأمريكي على أنه لا يجوز انتخاب أي شخص رئيسًا للولايات المتحدة أكثر من ولايتين، ما يجعل أي مسعى لولاية ثالثة يتطلب تعديلًا دستوريًا، وهو مسار معقد لم تُطرح بشأنه أي خطوات رسمية.



ولم يصدر حتى الآن أي توضيح من البيت الأبيض أو فريق ترامب بشأن دلالة الصورة، كما لم يعلن الرئيس الأمريكي أي تحرك رسمي يتعلق بانتخابات عام 2028، لتبقى الصورة في إطار الرسائل السياسية التي أثارت تفاعلًا واسعًا، وتعيد الجدل بشأن حدود الولاية الرئاسية في الولايات المتحدة.