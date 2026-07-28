دون ضحايا.. زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب قبالة سواحل المكسيك

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 06:28 مساءً كتب شريف احمد - ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، قبالة سواحل المكسيك. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال كان على عمق 35 كيلومترًا، وعلى بعد 50 كيلومترًا جنوب غرب ولاية "تشياباس" في المكسيك.ولم ترد حتى الآن أنباء عن سقوط ضحايا أو حدوث خسائر مادية جراء الزلزال، كما لم يصدر تحذير بوقوع موجات مد عاتية "تسونامي".