زيلينسكي: بحثت مع ترامب إنتاج صواريخ باتريوت لمواجهة روسيا

الدمام في الأربعاء 29 يوليو 2026 02:48 مساءً كتب شريف احمد - أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء باللقاء الذي عقده مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، مشيرا إلى أنهما بحثا في تراخيص إنتاج صواريخ باتريوت للدفاع الجوي لمواجهة الهجمات الروسية.وكتب زيلينسكي على منصات التواصل الاجتماعي: "لقاء جيد مع الرئيس ترامب"، مضيفا: "الرئيس وأنا بحثنا في تراخيص إنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية وأفكار أخرى قد تساعد" في مواجهة الغزو الروسي.وتابع: "تحدثنا أيضا عن الدبلوماسية، ومن المهم إعادة تنشيط المسار الدبلوماسي"، موجها الشكر لترامب والولايات المتحدة على الدعم المقدم لكييف.