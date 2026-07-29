ترامب يشيد بالمحادثات مع إيران ويلوح بالتصعيد

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، أن الولايات المتحدة تتحكم في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، و«ليست إيران»، مضيفاً: «لا يمر من المضيق سوى السفن التي نريد مرورها».

واعتبر الرئيس الأميركي، خلال تصريحات لشبكة «فوكس نيوز»، أن موقف بلاده في حرب إيران «قوي للغاية»، واصفاً المحادثات مع طهران بأنها جيدة.

وقال ترامب، إنه «لم يعد بإمكان الولايات المتحدة السماح لإيران بالتراجع عن التزاماتها»، مجدداً تهديده باستهداف جبل الفأس، إلى جانب الجسور وأهداف مدنية أخرى، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع طهران.

وقال مركز المعلومات البحرية المشترك: حركة الملاحة في مضيق هرمز شهدت ارتفاعاً طفيفاً جرّاء توقف الهجمات الجوية، لافتاً إلى استقرار حركة مرور السفن في الخليج العربي خلال آخر 48 ساعة.

ووصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى البيت الأبيض، حيث يلتقي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للمرة الأولى منذ بدء الحرب التي شنها بلداهما معاً على إيران، والتي تخللتها توترات في العلاقة بينهما.

من المتوقع أن تهيمن الحرب مع إيران على جدول أعمال اللقاء، في وقت تؤكد واشنطن أنها ترغب في منح المسار التفاوضي مع إيران فرصة.

وكشف ترامب عن بعض التوتر مع نتنياهو قبل اجتماعهما، حيث اشتكى من تقارير تفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعتزم مناقشة معلومات استخباراتية حول الأنشطة الإيرانية في جبل الفأس، وهو موقع نووي محتمل هدد الرئيس الأميركي مراراً بقصفه.

في غضون ذلك، يواصل مفاوضون من إيران وسلطنة عُمان محادثاتهم للتوصل إلى اتفاق يعيد حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وفق ما نقلت «بلومبرغ» عن أشخاص مطلعين على سير المفاوضات.

وأوضح شخصان مطلعان أن أحد المقترحات المطروحة يقضي بإعادة فتح الممر الأوسط في المضيق، وهو المسار الذي تجنبته معظم السفن منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير، إذ فضلت الإبحار عبر المسار الشمالي بمحاذاة السواحل الإيرانية أو المسار الجنوبي القريب من شبه جزيرة مسندم العُمانية.

وبحسب مصادر «بلومبرغ»، يُرجح أن يكون الممر الأوسط مزروعاً بألغام بحرية وضعتها إيران، مما قد يستدعي تنفيذ عمليات لإزالة الألغام قبل استئناف استخدامه بشكل منتظم.

وقالت المصادر: مسؤولين إيرانيين وعُمانيين يواصلون مباحثاتهم بعد اجتماع عقدوه في طهران خلال عطلة نهاية الأسبوع، مضيفة أن التوصل إلى اتفاق قد يمهد لاستئناف المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب.

وأشارت المصادر إلى أن المفاوضين العُمانيين متفائلون بإمكانية الإعلان عن إحراز تقدم خلال الأيام القليلة المقبلة، مع تأكيدهم أنه لا توجد ضمانات للتوصل إلى اتفاق.