مجلس السلام يعلن عن خطوات ملموسة لتدشين نموذج جديد للحكم والأمن في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن "مجلس السلام" مساء الأحد 26 تموز 2026 ، عن تحقيق تطور مفصلي في مسار إيصال السلام والازدهار والتنمية إلى قطاع غزة ، مؤكداً أن الأشهر القادمة ستشهد خطوات عملية ملموسة لإعادة هيكلة المشهد الإداري والأمني والاقتصادي في القطاع.

وأوضح المجلس، في تغريده عبر منصة إكس، أن "قوة الاستقرار الدولية" ستضطلع بدور حاسم ومحوري خلال المرحلة المقبلة، يتركز على توسيع نطاق تقديم الخدمات الإنسانية وتسريع جهود إعادة الإعمار لصلاح سكان غزة.

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وأشار البيان إلى أن هذه الجهود المتواصلة تهدف بشكل أساسي إلى إدخال نموذج جديد للحكم وضبط الأمن، بالتوازي مع إتاحة فرص اقتصادية واعدة تسهم في تحسين الظروف المعيشية ودفع عجلة التنمية الشاملة في القطاع.

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المصدر : وكالات