بينها 1487 وفاة.. ارتفاع إصابات إيبولا في الكونغو إلى 3360 حالة

حملات التطعيم باللقاحات

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:06 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت السلطات في جمهورية الكونغو الديمقراطية تسجيل 385 حالة إصابة جديدة بفيروس الإيبولا، بينها 133 حالة وفاة، وفق أحدث إحصائية رسمية صدرت اليوم الأربعاء.وبحسب الإحصائية الجديدة، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس الإيبولا إلى 3360 حالة، بينها 1487 حالة وفاة. وفي مواجهة هذا الوضع، تواصل السلطات الصحية، بدعم من منظمة الصحة العالمية وشركائها الدوليين، تنفيذ حملات التطعيم باللقاحات المتاحة، إلى جانب تعزيز الاستجابة السريعة للحد من انتشار العدوى، ولا سيما في المناطق الشرقية.