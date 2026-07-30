لارتفاع الحرارة وقلة الأمطار.. جفاف حاد يضرب نصف أنحاء إنجلترا

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:07 صباحاً كتب شريف احمد - ضرب جفاف حادّ سبع مناطق في إنجلترا، إثر الانخفاض القياسي في معدلات هطول الأمطار والارتفاع الحاد في درجات الحرارة.وأوضحت وكالة البيئة البريطانية، أن حالة الجفاف شملت نحو نصف أنحاء البلاد، ما أدى إلى تراجع منسوب الأنهار، وزيادة مخاطر حرائق الغابات، وفرض قيود على استخدام المياه.وحذرت من أن استمرار الجفاف للعام الثاني على التوالي خلال فصل الصيف ستكون له آثار واسعة على البيئة والحياة الفطرية والاقتصاد.