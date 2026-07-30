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لارتفاع الحرارة وقلة الأمطار.. جفاف حاد يضرب نصف أنحاء إنجلترا

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واس - لندن 0 تبليغ

  • لارتفاع الحرارة وقلة الأمطار.. جفاف حاد يضرب نصف أنحاء إنجلترا 1/2
  • لارتفاع الحرارة وقلة الأمطار.. جفاف حاد يضرب نصف أنحاء إنجلترا 2/2

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:07 صباحاً كتب شريف احمد - ضرب جفاف حادّ سبع مناطق في إنجلترا، إثر الانخفاض القياسي في معدلات هطول الأمطار والارتفاع الحاد في درجات الحرارة.
وأوضحت وكالة البيئة البريطانية، أن حالة الجفاف شملت نحو نصف أنحاء البلاد، ما أدى إلى تراجع منسوب الأنهار، وزيادة مخاطر حرائق الغابات، وفرض قيود على استخدام المياه.
وحذرت من أن استمرار الجفاف للعام الثاني على التوالي خلال فصل الصيف ستكون له آثار واسعة على البيئة والحياة الفطرية والاقتصاد.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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