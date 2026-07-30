روسيا تعلّق حركة الطيران في مطارات موسكو

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:07 صباحاً كتب شريف احمد - فرضت الوكالة الروسية للنقل الجوي، اليوم، قيودًا مؤقتة على حركة الطيران في مطار جوكوفسكي الدولي وعدد من المطارات المحلية في العاصمة موسكو، ضمن إجراءات احترازية تستهدف ضمان سلامة الملاحة الجوية وتنظيم حركة الرحلات.

وأفادت الوكالة الروسية في بيان بأن القيود تشمل تعليقًا مؤقتًا لعمليات الإقلاع والهبوط في المطار، مؤكدة أن الإجراءات ستظل سارية حتى زوال الأسباب التي استدعت فرضها واستئناف الحركة الجوية بصورة آمنة.

