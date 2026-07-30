رياح قوية تؤجج الحرائق في مناطق سياحية تركية

مكافحة الحرائق

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:07 صباحاً كتب شريف احمد - اندلعت عدة حرائق غابات في تركيا، اليوم الأربعاء، فيما واصلت السلطات العمل على مكافحتها مستخدمةً إمكانات كبيرة، بينما تساهم رياح قوية جدًا في إذكاء النيران، وخصوصًا في المناطق السياحية في جنوب البلاد وغربها، بحسب السلطات.وقال الرئيس رجب طيب أردوغان إن 90 بؤرة حريق اندلعت في تركيا خلال اليوم وحده، ثلثاها في مناطق غير حرجية، وتمكنت الأجهزة المختصة من السيطرة على غالبيتها.وأضاف أن الجهود، التي يشارك فيها أكثر من ثلاثة آلاف شخص، متواصلة لاحتواء الحرائق المتبقية في موغلا وباليكسير وأنطاليا وجناق قلعة، وهي أبرز المناطق السياحية الواقعة في جنوب تركيا وغربها.وأفادت وزارة الزراعة والغابات بأن خمس طائرات، و18 مروحية، وأكثر من 90 شاحنة إطفاء وآلية أشغال عامة، ما زالت تعمل، بمشاركة مئات العناصر، على مكافحة حريق واحد في محافظة موغلا (جنوب غرب).وأعلنت وزارة الزراعة والمديرية العامة للغابات، في مطلع الفترة المسائية، أنهما "خفّضتا من حدّة" الحرائق، مشيرتين إلى أن فرقهما الجوية والبرية تواصل العمل "من دون توقف" على إخماد الحرائق.وكان الوضع على هذا النحو بالنسبة إلى الحرائق التي شهدها الساحل الجنوبي بين مصيفَي أنطاليا وكاش، وكذلك في الغرب حول مضيق الدردنيل، وفي باليكسير قرب الساحل الواقع على بحر إيجه.وفي فترة بعد الظهر، أفادت وسائل الإعلام بأن كثافة الدخان أدت إلى قطع الطريق السريعة بين مدينة أنطاليا السياحية ومنطقة فتحية الشهيرة بمنتجعاتها على الساحل الجنوبي.